Минобороны назвало самые горячие точки в зоне АТО в течение суток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 100 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Ситуация в районе проведения АТО остается критической. Противник вчера вновь совершил более 100 случаев нарушения режима прекращения огня", - сказал он.
А.Мотузянык отметил, что наиболее беспокойная ситуация сохраняется по-прежнему в районе Авдеевки, вблизи донецкого аэропорта, а также возле Азовского моря.
Напомним, трое военных погибли, восемь ранены за сутки, с 3 на 4 февраля, в зоне АТО.