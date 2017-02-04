Міноборони назвало найгарячіші точки в зоні АТО протягом доби
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 100 обстрілів позицій сил АТО. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Ситуація в районі проведення АТО залишається критичною. Противник вчора знову здійснив більше 100 випадків порушення режиму припинення вогню", - сказав він.
О.Мотузяник наголосив, що найбільш неспокійною ситуація зберігається як і раніше в районі Авдіївки, поблизу донецького аеропорту, а також біля Азовського моря.
Нагадаємо, троє військових загинули, вісьмох поранено за добу, з 3 на 4 лютого, в зоні АТО.