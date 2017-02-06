Минфин: потребность тяжелобольных в лекарствах покрыта на 100%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Потребность тяжелобольных в лекарствах покрыта правительством на 100%. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Впервые за всю историю мы покрыли 100% потребности в лекарствах для тяжелобольных", - сказал А.Данилюк.
По его словам, речь идет о больных ВИЧ/СПИД, диабетом, вирусный гепатит.
Он напомнил, что правительство повысило также зарплату врачам на 36%.
"Общие расходы на здравоохранение в 2017 году выросли на 19,3 млрд грн", - сказал министр.