Мінфін: потреба важкохворих у ліках покрита на 100%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Потреба важкохворих у ліках покрита урядом на 100%. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Вперше за всю історію ми покрили 100% потреби в ліках для тяжко хворих", - сказав О.Данилюк.
За його словами, йдеться про хворих на ВІЛ/СНІД, на діабет, вірусний гепатит.
Він нагадав, що уряд підвищив також зарплату лікарям на 36%.
"Загальні витрати на охорону здоровя у 2017 році зросли на 19,3 млрд грн", - сказав міністр.
Нагадаємо, МОЗ затвердив реєстр граничних оптово-відпускних цін на ліки.