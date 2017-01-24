Николаевскому "мажору" не изменят меру пресечения - прокуратура

Как стало известно, на данный момент дело двух молодых людей А.Слободяника и Г.Симова находится на рассмотрении в Центральном районном суде Николаева. Ранее судья приняла решение применить к подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста сроком 60 суток по 18 февраля 2017 года. Поэтому сейчас прокуратура не имеет возможности ходатайствовать об изменении меры пресечения.

По информации прокуратуры, обвиняемый в суд появляется, и в этом к нему вопросов нет. Однако, при вынесении приговора, прокуратура будет настаивать на учете судом факта избиения жены и повторного неповиновения патрульным полицейским.

Напомним, как сообщал УНН, николаевский "мажор", который летом напал на полицейских, снова затеял драку с патрульными.