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Миколаївському "мажору" не змінять міру запобіжного заходу - прокуратура

Миколаївському "мажору" не змінять міру запобіжного заходу - прокуратура

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Міру запобіжного заходу для молодого чоловіка у Миколаєві Артема Слободяника, що вчинив влітку бійку із патрульними, а кілька днів тому побив дружину і знову конфліктував з поліцейськими, не змінять. Про це стало відомо під час прес-конференції в прокуратурі Миколаївської області, передає кореспондент УНН.

Як стало відомо, на цей час справа двох молодих людей А.Слободяника та Г.Сімова знаходиться на розгляді в Центральному районому суді Миколаєва. Раніше суддя прийняла рішення застосувати до підозрюваних міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком 60 діб до 18 лютого 2017 року. Тому зараз прокуратура не має можливості клопотати про зміну міри запобіжного заходу.

За інформацією прокуратури, обвинувачений в суд з'являється, і в цьому до нього питань немає. Однак, під час винесення вироку, прокуратура буде наполягати на врахуванні судом факту побиття дружини та повторної непокори патрульним поліцейським.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, миколаївський “мажор”, який влітку напав на поліцейських, знову вчинив бійку із патрульними.

Українські Національні Новини

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