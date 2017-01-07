Николаевские спасатели во время снежной непогоды оказали помощь беременной женщине и 17 детям
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. В течение 6-7 января николаевские спасатели из снежных заносов изъяли 55 единиц автотранспортной техники и оказали помощь 164 лицам, в том числе беременной женщине и 17 детям. Об этом УНН сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
Для извлечения автотранспорта из снежных заносов и для проведения разведки на дорогах области привлекалось 45 единиц техники и 148 сотрудников ГосЧС.
Для оказания помощи водителям был развернут мобильный пункт обогрева вблизи Баштанки.
Напомним, за сутки спасатели Херсонской области изъяли из снежных заносов около 100 транспортных средств, в которых находилось почти 300 человек.