Миколаївські рятувальники під час снігової негоди надали допомогу вагітній жінці та 17 дітям

Для вилучення автотранспорту зі снігових заметів та для проведення розвідки на шляхах області залучалась 45 одиниць техніки та 148 співробітників ДСНС.

Для надання допомоги водіям було розгорнуто мобільний пункт обігріву поблизу м.Баштанка.

Нагадаємо, за добу рятувальники Херсонщини вилучили зі снігових заметів близько 100 транспортних засобів, в яких знаходилося майже 300 людей.