Миколаївські рятувальники під час снігової негоди надали допомогу вагітній жінці та 17 дітям
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Протягом 6-7 січня миколаївські рятувальники із снігових заметів вилучили 55 одиниць автотранспортної техніки та надали допомогу 164 особам, у тому числі вагітній жінці та 17 дітям. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Для вилучення автотранспорту зі снігових заметів та для проведення розвідки на шляхах області залучалась 45 одиниць техніки та 148 співробітників ДСНС.
Для надання допомоги водіям було розгорнуто мобільний пункт обігріву поблизу м.Баштанка.
Нагадаємо, за добу рятувальники Херсонщини вилучили зі снігових заметів близько 100 транспортних засобів, в яких знаходилося майже 300 людей.