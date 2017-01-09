Николаевские спасатели ликвидировали пожар автомобиля и не допустили распространения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Утром, в 4:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возникновении пожара автомобиля "Toyota Corolla", который стоял припаркованным на стоянке вблизи с жилым домом по ул. Героев Украины Центрального района города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
Спасателям сообщили о пожаре работники магазина, который находится неподалеку от места происшествия.
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По указанному адресу выехали два отделения 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что рядом с горящей машиной находится еще один автомобиль и существует угроза распространения огня и на него.
Благодаря своевременно принятым действиям удалось не допустить распространения пламени.
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В 4:32 пожар был локализован и в 04:42 ликвидирован на площади 5 кв.м. Спасателям удалось уберечь автомобиль от полного уничтожения.
Для тушения были привлечены 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.