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Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу автомобіля та не допустили перекидання вогню

Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу автомобіля та не допустили перекидання вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Зранку, о 04:23 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про виникнення пожежі автомобіля “Toyota Corolla”, який стояв припаркованим на стоянці поблизу із житловим будинком по вул. Героїв України Центрального району міста, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рятувальників сповістили працівники магазину, який знаходиться неподалік від місця події.

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За вказаною адресою виїхали два відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що поряд із палаючою автівкою знаходиться ще один автомобіль та існує загроза перекидання вогню на нього.

Завдяки своєчасно вжитим заходам вдалося не допустити перекидання полум’я.

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О 04:32 пожежу було локалізовано та о 04:42 ліквідовано на площі 5 кв.м. Рятувальникам вдалося вберегти автомобіль від повного знищення.

Для гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється.

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