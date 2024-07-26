Временный поверенный в делах РФ в Румынии, советник-посланник посольства РФ Елена Копнина была вызвана в румынский МИД. Причиной стали найденные накануне в местном уезде Тулча обломки БПЛА. По данным румынского МИД, дипломату был выражен решительный протест из-за инцидента, передает УНН.

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Также ведомство осудило «неоднократные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру», потребовав их прекращения.

В посольстве РФ подтвердили ТАСС факт вызова российского дипломата в МИД Румынии, не приведя подробностей встречи.

Напомним,

25 июля на территории Румынии обнаружили обломки беспилотника российского производства. Представитель НАТО Фарах Дахлалла сказала, что альянс не видит признаков преднамеренного удара.

Румунія після виявлення уламків на тлі дронової атаки рф на Україну координується із союзниками - голова МЗС