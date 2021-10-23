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Мы стараемся справиться с нашим горем: муж погибшей Галины Хатчинс прокомментировал ее смерть

Киев • УНН

 • 25690 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Муж украинцки Галины Хатчинс, которая погибла на съемках после выстрела Алека Болдуина, впервые прокомментировал гибель своей жены и попросил СМИ уважать частную жизнь его семьи. Пост он написал y Twitter, передает УНН.

Мы стараемся справиться с нашим горем: муж погибшей Галины Хатчинс прокомментировал ее смерть

Цитата

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы справляемся с нашим горем", - написал муж Хатчинс и прикрепил к сообщению фото погибшей жены с сыном.

Детали

Также он поблагодарил всех, кто поделился изображениями и историями из ее жизни.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family's privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

- Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Что было раньше

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, что должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя оператор Галина Гатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли эти события и тип заряда, который использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.

Дополнение

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердила, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.

Позже актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс, прокомментировал трагедию.

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