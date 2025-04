Ми намагаємося впоратися з нашим горем: чоловік загиблої Галини Хатчінс прокоментував її смерть

Цитата

“Галина надихала всіх нас своєю пристрастю і баченням, а її спадщина занадто значима, щоб висловити її словами. Наша втрата величезна, і ми просимо ЗМІ поважати приватне життя моєї сім’ї, поки ми справляємося з нашим горем”, — написав чоловік Хатчінс і прикріпив до допису фото загиблої дружини з сином.

Деталі

Також, він подякував всім, хто поділився зображеннями і історіями з її життя.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Що було раніше

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мало бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей — 42-річна операторка Галина Хатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Гатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п’ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, “як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї”. В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв’язку зі тим, що трапилося на цей час не пред’явлено.

Доповнення

Згодом Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.



Ввечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму “Іржа” (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.



Пізніше актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Хатчінс, прокоментував трагедію.