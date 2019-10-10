У нас есть план "Б" по выборам на Донбассе - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует план "Б" по выборам на Донбассе. Об этом он заявил отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
"У нас есть план "Б" (по выборам на Донбассе - ред.). Я не хочу о нем сейчас говорить, если можно", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос есть ли план "Б", если Россия будет настаивать на проведении выборов до вооружения, до восстановления контроля над государственной границей.
Напомним, Зеленский рассказал, что местные выборы на Донбассе должны состояться согласно украинскому законодательству.
Как сообщалось ранее, Украина откажется от формулы Штайнмайера без контроля на Донбассе.