Ми маємо план "Б" щодо виборів на Донбасі – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що існує план "Б" стосовно виборів на Донбасі. Про це він заявив відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"У нас є план "Б" (стосовно виборів на Донбасі - ред.). Я не хочу про нього зараз говорити, якщо можна",- сказав Зеленський, відповідаючи на питання чи є план "Б", якщо Росія наполягатиме на проведенні виборів до озброєння, до відновлення контролю над державним кордоном.
Нагадаємо, Зеленський розповів, що місцеві вибори на Донбасі повинні відбутися за українським законодавством.
Як повідомлялося раніше, Україна відмовиться від формули Штайнмайєра без контролю на Донбасі.