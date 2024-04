Международный день полета человека в космос, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День хомяков, День рок-н-ролла. Что еще можно отметить 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, жители нашей планеты приобщаются к празднованию события, которое знаменует важный этап в развитии человечества и его научно-технического прогресса - первого полета человека в космос, пишет УНН.

Это историческое событие произошло 12 апреля 1961 года. На аппарате "Восток-1" к звездам направился советский космонавт Юрий Гагарин. Полет длился 108 минут.

Первым космонавтом независимой Украины стал Леонид Каденюк, который 19 ноября 1997 года полетел в космос в составе интернационального экипажа на американском шаттле "Колумбия".

С 1997 года свой профессиональный праздник 12 апреля отмечают работники ракетно-космической отрасли Украины.

Несмотря на хроническую нехватку финансов, украинская космическая программа все же может похвастаться определенными достижениями.

31 августа состоялся запуск первого национально спутника "Сич-1". В 1998 году украинские предприятия подключились к работам по созданию Международной космической станции.

28 марта 1999 года в рамках международного космического проекта "Морской старт" состоялся первый пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL".

В 2003 году, например, начался украинско-бразильский космический проект строительства стартовой площадки для новой украинской РН "Циклон-4" на космодроме Алкантара, вблизи экватора, который должен был обеспечить Украине независимый выход в космос.

В 2008 году начал работу новый международный проект "Наземный старт" - с пуска РН "Зенит-3SLБ". В 2011 году на орбиту вывели национальный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2".

В 2014 году ракетой-носителем "Днепр" выведено на орбиту 33 космических аппарата 17 стран мира, а также первый украинский наноспутник "Политан-1", изготовленный в Киевском политехническом институте.

13 января 2022 года состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30".

Еще 12 апреля отмечается довольно неоднозначное событие - Всемирный день в сфере военных расходов.

Событие было основано Институтом международных исследований совместно с Международным бюро мира. Его цель заключалась в призывах к странам мира по уменьшению расходов на разработку, производство и покупку различных видов вооружений.

После полномасштабного российского вторжения в Украину событие теряет свою актуальность. В частности, страны Европы уже увеличивают свои военные бюджеты.

Свой праздник сегодня отмечают любители рок-н-ролла.

Именно 12 апреля 1954 года Билла Хейли и группа "The Comets" в одной из студий Нью-Йорка записали культовую песню "(We're Gonna) Rock Around the Clock".

Те, кто держат дома хомяков, могут отпраздновать день, посвященный именно этим животным.

12 апреля 1930 года (Israel Aharoni), зоолог и профессор университета в Иерусалиме Израиль Ахарони отправился в экспедицию в поисках сирийских хомяков на кукурузном поле.

Считается, что именно эта экспедиция послужила хорошим стартом для первого удачного приручения хомяков.

Всемирный день хомяков - это хорошая возможность накормить чем-то вкусным своего домашнего любимца и провести этот день с ним.

В Украине сегодня также отмечается День пластуна (скаута).

Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.

В 1908 году Баден-Павелл начал организовывать первые скаутские лагеря и издал книгу "Разведка для мальчиков". Помогала ему во всех его начинаниях жена - Олав Баден-Павелл. Она, как и ее муж родилась 22 февраля, поэтому неудивительно, что для празднования выбрали именно эту дату.

В Украине скаутинг начал приобретать популярность в 1911 году. Украинских скаутов назвали пластунами - как когда-то казаков Запорожской Сечи, занимавшихся разведкой.

Именно 12 апреля 1912 году львовские пластуны впервые приняли присягу, а в 1913 году был создан Организационный Пластовый комитет. Украинские скауты-пластуны в годы освободительной борьбы 1917-22 гг. принимали активное участие в установлении и поддержке власти Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

При СССР скаутское движение в Украине было запрещено, и начало возрождаться в начале 90-х годов.

По церковному календарю сегодня День памяти Василия Исповедника, епископа Парийского.

Во время Вселенского собора 754 года он был один из немногих, кто решительно выступил против иконоборцев. За это его бросили в тюрьму и постоянно пытали.

На волю Василий Исповедник вышел лишь после смерти императора Льва, который поддерживал иконоборцев.

Именины 12 апреля празднуют Василий, Иван, Сергей, Мария.