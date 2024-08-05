Меркурий начинает ретроградное движение: гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на период с 5 по 11 августа

С 5 августа начнется ретроградное движение Меркурия, которое будет продолжаться по 28 августа. Это неблагоприятный период для подписания важных документов и договоренностей, но он хорош для того, чтобы закончить начатые дела и разобраться в накопившихся вопросах. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН подготовила астрологический прогноз и советы на период с 5 по 11 августа.

С 5 августа начнется ретроградное движение Меркурия - по 28 августа. В этот период мы столкнемся с трудностями в задержке информации, возникнут сложности в коммуникациях, в частых переносах встреч и в постоянных опозданиях, сложности в обучении и в ручном точном труде. Это неблагоприятный период для подписания важных документов и договоренностей. Возможны поломки техники, возрастет аварийность - рассказала Базиленко.

Но она отметила, что этот период ретроградного Меркурия хорош для того, чтобы закончить начатые дела, разобраться в накопившихся вопросах.

"Этот период необходим для глубокой внутренней работы над собой. Сейчас хорошее время для встреч с тем людьми, с которыми вы давно не виделись. Доучите пропущенный материал, прочитайте отложенные книги. И, конечно же, не спешите. Также будет ещё одно очень важное и достаточно кармическое событие. Узел Кету, отвечающий за наше кармическое прошлое, соединиться с черной луной Лилит, планетой испытаний в знаке Весов. Этот показатель поднимет негативные ситуации из нашего прошлого. Знак Весов олицетворяет партнерские отношения, отношения между супругами, также это состояние внутренней справедливости и всех юридических законодательных вопросов", - сказала Базиленко.

Астролог отметила, что именно сейчас у каждого поднимутся эти темы в негативных проявлениях, особенно когда в середине недели ретроградный Меркурий соединиться с Венерой, что усилит негативную ситуацию в личных отношениях. Ожидайте встреч со своими бывшими.

"Наша задача не поднимать в семейных взаимоотношениях накопившихся обид, не стоит возвращаться к прошлым отношениям. В деловых отношениях также не возвращайтесь к партнерам, предавшим вас. Лучше отказаться от подписания важных документов и бумаг. На мировом уровне в этот период невозможны честные переговоры", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

На этой неделе хорошо заняться вопросами образования и самообразования, а также уделите больше времени своим детям.

Сейчас у вас будет много поездок и встреч, может прийти важная и долгожданная информация, которая изменит жизнь к лучшему.

На этой неделе будьте очень внимательны в отношениях к бывшим партнерам, которые сейчас могут вернуться к вам. Они принесут вам только проблемы.

В семейных отношениях у вас могут возникнуть и проснуться обиды и неприятные воспоминания. Не раскачивайте негатив по отношению к своим супругам. Не стоит также возвращаться в бывшие отношения.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе вам стоит заняться семейными вопросами и закончить все начатые дела в оформлении родовой недвижимости или земли. Также разрешить накопившиеся бытовые вопросы.

Ожидайте большую удачу в деньгах.

На этой неделе вас могут попросить вернуться на старую работу или на прежнее место жительства, или в отношения к бывшим. Но вам стоит отказаться от таких предложений.

Внимательно отнеситесь к собственному здоровью, пересмотрите свой распорядок дня и наладьте свое питание.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вам придется хорошенько поработать с накопившейся информацией, разобраться во всех деталях и нюансах, иначе хаоса вам не избежать.

Это хорошее время для написания новых планов и идей, но учитывайте, что все дела сейчас идут с задержкой.

Будьте внимательны на дорогах.

А вот в личных отношениях ожидайте появления бывших. И вы сами можете захотеть вернуть утерянные отношения. Не стоит сейчас их возобновлять.

РАКИ

Прекрасное время для реализации всех ваших планов. Но ко всей информации и процессам стоит относиться внимательно, и, главное, не спешить и не раздражаться от того, что многое придется переносить на потом и все будет идти с задержкой.

В финансовых вопросах вас ждет успех, получение прибыли.

На этой неделе появятся люди, которых давно не видели. Вы сможете получить долгожданную информацию.

В личных отношениях ожидайте возвращения бывших.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы будете полны сил и энергии. К вам придут интересные идеи и долгожданные возможности. Именно сейчас стоит распланировать весь этот месяц, но учитывайте ретроградность Меркурия и что спешить нужно медленно.

В финансовых вопросах вам самое время рассчитаться с накопившимися долгами и кредитами. Не стоит сейчас брать на себя новые долговые обязательства.

Тщательно проверяйте ту информацию, которая придёт к вам на этой неделе. Не дайте себя обмануть.

ДЕВЫ

На этой неделе ретроградность Меркурия будет происходить в вашем знаке, и поэтому вам придется сложнее всех. Могут быть сложности с восприятием информации, трудности в обучении и в понимании, частые опаздывания. Также вас могут подводить в разных делах, могут быть возникнуть проблемы поломки с техникой. Поэтому спешить вам некуда. Будьте рассудительны и спокойны.

К этому всему первая половина недели будет у вас достаточно эмоциональной.

Вам нужно быть особо осторожным в финансовых вопросах, особенно если вы будете решать с бывшими партнерами по бизнесу эти вопросы. Вам нужно отказаться от серьезных инвестиций и долговых обязательств.

ВЕСЫ

Это будет достаточно сложная неделя для вас, которая принесет вам много сложных испытаний, где могут быть соблазны и обманы.

Не спешите принимать решения и впускать в свою жизнь как давно забытых, так и новых людей или партнеров по бизнесу. Будьте осторожны. Дела будут идти медленно.

Ретроградный Меркурий будет провоцировать вас на старые воспоминания, возникнет желание разобраться в себе. Вы можете этим воспользоваться, поработать с психологом.

В личных отношениях вам не стоит возвращаться в прошлое. Вы можете допустить большие ошибки, если вы пойдете на этой неделе на необдуманное доверие и авантюры.

СКОРПИОНЫ

Несмотря на ретроградность Меркурия, дела ваши будут успешно продвигаться, только медленно. Не спешите подписывать слишком важные документы, тщательно продумываете ваши шаги.

На этой неделе вы сможете встретить старых друзей, которых давно не видели. А также к вам может вернуться бывшие. Не стоит идти на тайные отношения с бывшими, это очень многое разрушит в вашей жизни.

Будьте очень внимательны к своему внутреннему миру, сейчас "кошки могут скрести на душе". Постарайтесь не заниматься самоизъеданием, а лучше займитесь новыми планами и проектами.

СТРЕЛЬЦЫ

К вам сейчас придёт много возможностей. Но вам стоит тщательно ко всему готовиться, не спешить. Откажитесь от дальних дорог и путешествий, их стоит отложить на потом.

На этой неделе вы сможете вернуться к старым вопросам, связанными с вашими деловыми партнерами.

У вас может возникнуть проблемы с руководством, а бумаги могут приходить с опозданием, а может быть даже их потери.

Вы можете встретиться с давними друзьями, но будьте осторожны, чтобы не возникли старые раздоры между вами. Не стоит также возвращаться в бывшие отношения.

КОЗЕРОГИ

Эта неделя для вас может пройти в большом хаосе. С одной стороны, у вас будут неотложные срочные дела, а с другой стороны все обстоятельства будут вас задерживать. Поэтому отнеситесь к этому просто, не спешите.

Вам стоит отложить дальние дороги, будьте внимательны на дорогах. Возникнут трудности в обучении.

Вас могут пригласить вернуться на старую работу или вы можете встретить бывших руководителей, которые могут прийти к вам с новыми предложениями, от которых вам стоит отказаться.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе вам стоит быть спокойными и рассудительными. Не спешите с решением в важных вопросах. Все будет идти с задержкой.

Большую важность на этой неделе будут играть ваши партнеры в бизнесе.

В любви у вас может быть очень много интересных событий, особенно возвращение бывших, с которыми не стоит продолжать отношения. А в семейных отношениях не нужно поднимать наболевшие вопросы, вспоминать негативные ситуации. Лучше будьте в гармонии с собой и со своими любимыми.

РЫБЫ

Сейчас у вас достаточно деловой период жизни, где нужно старательно работать, продвигать свои начатые дела. Помните, что сейчас не стоит спешить.

Также хорошо на этой неделе прописать свои планы на будущий месяц.

Не поднимайте прошедшие обиды и негативные воспоминания в семейных отношениях. Берегите их.

В любовных отношениях ожидайте встреч с бывшими. Также и ваши воспоминания могут заставить вас вернуться к бывшим. Это будет опрометчивым решением. Не стоит возвращаться в прошлое.