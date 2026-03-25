Мэра Луцка Полищука отправили в отставку
Киев • УНН
Мэр Луцка Игорь Полищук подал личное заявление об отставке. Депутаты городского совета поддержали это решение большинством голосов на 90-й сессии.
Подробности
"Сегодня, 25 марта, Луцкий городской голова Игорь Полищук во время заседания 90-й сессии городского совета обратился с личным заявлением о сложении им полномочий городского головы. Большинством голосов депутаты горсовета проголосовали "за" соответствующий проект решения", - говорится в сообщении.
Напомним
19 декабря детективы НАБУ провели обыски в помещениях Луцкого городского совета и Волынского областного совета. Дело касалось $30 тысяч за застройку в Луцке, депутатам областного и городского советов сообщили о подозрении.
Тогда Луцкий городской голова Луцка Игорь Полищук дал пресс-брифинг для СМИ, на котором отметил, что у него дома НАБУ также проводило обыски.