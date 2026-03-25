Мера Луцька Поліщука відправили у відставку
Київ • УНН
Луцький міський голова Ігор Поліщук склав повноваження, більшістю голосів депутати міськради підтримали це рішення, повідомили у Луцькій міськраді 25 березня, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні, 25 березня, Луцький міський голова Ігор Поліщук під час засідання 90-ї сесії міської ради звернувся з особистою заявою про складання ним повноважень міського голови. Більшістю голосів депутати міськради проголосували "за" відповідний проєкт рішення", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
19 грудня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Луцької міської ради та Волинської обласної ради. Справа стосувалася $30 тисяч за забудову в Луцьку, депутатам обласної та міської рад повідомили про підозру.
Тоді Луцький міський голова Луцька Ігор Поліщук дав пресбрифінг для ЗМІ, на якому зазначив, що в нього вдома НАБУ також проводило обшуки.