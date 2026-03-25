Мера Луцька Поліщука відправили у відставку

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

Міський голова Луцька Ігор Поліщук подав особисту заяву про відставку. Депутати міської ради підтримали це рішення більшістю голосів на 90-й сесії.

Мера Луцька Поліщука відправили у відставку

Луцький міський голова Ігор Поліщук склав повноваження, більшістю голосів депутати міськради підтримали це рішення, повідомили у Луцькій міськраді 25 березня, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 25 березня, Луцький міський голова Ігор Поліщук під час засідання 90-ї сесії міської ради звернувся з особистою заявою про складання ним повноважень міського голови. Більшістю голосів депутати міськради проголосували "за" відповідний проєкт рішення", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

19 грудня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Луцької міської ради та Волинської обласної ради. Справа стосувалася $30 тисяч за забудову в Луцьку, депутатам обласної та міської рад повідомили про підозру.

30 тис. доларів за забудову в Луцьку: САП та НАБУ викрили депутатів обласної і міської рад на корупції19.12.25, 19:20 • 4011 переглядiв

Тоді Луцький міський голова Луцька Ігор Поліщук дав пресбрифінг для ЗМІ, на якому зазначив, що в нього вдома НАБУ також проводило обшуки.

Юлія Шрамко

Політика
Луцьк