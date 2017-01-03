Менеджер ХК "Каролина" сыграл в поединке НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. 37-летний менеджер по экипировке "Каролины Харрикейнс" Хорхе Алвес вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Такое событие стало возможным из-за болезни запасного голкипера "Каролины" Эдди Лека. В таком случае "Харрикейнс" решили экстренно подписать контракт на один матч с Х.Алвесом.
Сам представитель "ураганов" Х.Алвес просидел всю встречу против "Лайтнинг" в запасе и заменил основного вратаря Кэма Уорда за 7,6 секунды до конца.
"Сегодня появилась возможность выпустить Эдди Лека на площадку, и я подумал, что было бы правильно сделать это. Если бы Хорхе пришлось отражать шайбу, он бы сделал это ", - отметил тренер" Каролины "Билл Питерс.
Напомним, что Х.Алвес имел опыт выступлений в профессиональном хоккее в ECHL и SPHL - третьей и четвертой по силе лигах Северной Америки.
Добавим также, встреча завершилась в пользу "Тампы-Бэй" - 3: 1.