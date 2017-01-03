Менеджер ХК "Кароліна" зіграв у поєдинку НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. 37-річний менеджер по екіпіровці “Кароліни Харрікейнс” Хорхе Алвес вийшов на лід у матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти “Тампа-Бей Лайтнінг”, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Така подія стала можливою через хворобу запасного голкіпера “Кароліни” Едді Лека. В такому випадку “Харрікейнс” вирішили екстрено підписати контракт на один матч з Х.Алвесом.
Сам представник “ураганів” Х.Алвес просидів всю зустріч проти “Лайтнінг” в запасі і замінив основного воротаря Кема Уорда за 7,6 секунди до кінця.
“Сьогодні з’явилася можливість випустити Едді Лека на майданчик, і я подумав, що було б правильно зробити це. Якби Хорхе довелося відбивати шайбу, він би зробив це”, — зауважив тренер “Кароліни” Білл Пітерс.
Нагадаємо, що Х.Алвес мав досвід виступів у професійному хокеї в ECHL і SPHL — третьої і четвертої за силою лігах Північної Америки.
Додамо також, зустріч завершилася на користь “Тампи-Бей” — 3:1.