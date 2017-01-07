Почти 2 часа боевики обстреливали Крымское - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На луганском направлении за прошедшие сутки наибольшая активность врага прослеживалась вблизи населенного пункта Крымское. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Там (вблизи н.п. Крымское - ред.) враждебные обстрелы начались после захода солнца и продолжались на протяжении почти двух часов, при этом враг тяжелое вооружение не применил", - сказал он.
Также, по словам А.Мотузяника, за минувшие сутки противник нарушил режиме тишины в Станице Луганской и в соседних с Попасной селах - Новоалександровка и Новозвановка.
"Всего на луганском направлении за сутки зафиксировано 9 вражеских обстрелов", - сказал он.