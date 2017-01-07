Майже дві години бойовики обстрілювали Кримське - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На луганському напрямку минулої доби найбільша активність ворога простежувалась поблизу населеного пункту Кримське. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Там (поблизу н.п. Кримське – ред.) ворожі обстріли розпочалися після заходу сонця і тривали майже протягом двох годин, при цьому ворог важке озброєння не застосував", - сказав він.
Також, за словами О.Мотузяника, минулої доби противник порушив режимі тиші у Станиці Луганській та у сусідніх із Попасною селах – Новоолександрівка і Новозванівка.
"Всього на луганському напрямку за добу зафіксовано 9 ворожих обстрілів", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики протягом минулої доби, з 6 на 7 січня, найактивніше вели вогонь на маріупольському напрямку.