Почти 8 тыс. свиней уничтожат в Хмельницкой области из-за АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В воскресенье, 13 ноября в ООО "Подольский бекон" в Хмельницкой области зафиксировали гибель свиней, передает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
По данным ведомства, в ходе исследования отобранных проб биоматериала установлен диагноз "африканская чума свиней"
Всего на ферме держат около 7,7 тыс. голов свиней.
В очагах заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Дорошенко, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы.
Нардеп С.Тригубенко по этому поводу добавил, что сокращение экспортных позиций украинской свинины связано с тем, что контролирующие органы сегодня не в состоянии должным образом локализовать вспышки АЧС в Украине.
"Допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако если такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям", - отметил он.