Майже 8 тис. свиней знищать на Хмельниччині через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У неділю 13 листопада в ТОВ “Подільський бекон” у Хмельницькій області зафіксовано загибель свиней, передає УНН з посиланням на Держпродспоживслужбу.
За даними відомства, під час дослідження відібраних проб біоматеріалу встановлено діагноз “африканська чума свиней”
Загалом на фермі тримають близько 7,7 тис. голів свиней.
В осередках захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Дорошенка, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.
Нардеп С.Тригубенко з цього приводу додав, що скорочення експортних позицій української свинини пов’язане із тим, що контролюючі органи сьогодні не в змозі належним чином локалізовувати спалахи АЧС в Україні.
“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам зазначив”, — зазначив він.