Почти 40 раз спасатели освобождали автомобили из снежного плена в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки спасатели 39 раз оказали помощь водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы на автодорогах Кировоградской области. Об этом сообщили в УГосЧС в области, сообщает УНН.
Так, 7 января в 15:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с.Куцая Балка Ольшанского района автомобиль ВАЗ 2110 нуждается в помощи по буксировке с осложненного участка дороги на безопасный. Спасатели 30-й Государственной пожарной части пгт Ольшанка оказали помощь по извлечению автомобиля из заноса.
В 18:17 оказывали помощь по изъятию легкового автомобиля ВАЗ 2103, который попал в снежный сугроб на автодороге Бобринец - Ровно, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части г.Бобринец.
За несколько минут спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Компанеевка изъяли из снежного плена 2 легковых автомобиля у с.Нечаивка Компанеевского района.
В 19:00 на степной дороге между Александровским и Новомиргородским районами оказывали помощь по буксировке 2 легковым автомобилям спасатели 29-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Александровка. Уже через час специалисты 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковка освободили из снежного заноса 4 авто возле с. Федоровка.
Затем в 20:43 у Дальневосточного кладбища в г. Кропивницкий спасатели Кропивницкого АСОСН отбуксировали автомобиль "Газель".
В 21:00 у с.Софиевка Компанеевского района была оказана помощь помощь по буксировке легкового автомобиля ВАЗ 21065 с осложненного участка дороги на безопасный.
Следующий вызов поступил в 22:00 к спасателям Благовещенского района. Два легковых автомобиля оказались в снежном сугробе. В течение следующего часа спасатели Добровеличкивского, Благовещенского, Голованивского, Новоархангельского районов оказали помощь по буксировке 5 автомобилей.
Следующее сообщение поступило в 23:16 в Службу спасения с Долинского района. На автодороге г.Долинка - Александровка автомобиль "Газель" нуждался в помощи по буксировке на безопасный участок пути.
В 23:30 спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части г.Светловодск оказали помощь по буксировке грузовика MAN с осложненного участка дороги на безопасный.
Одновременно в 00:15 поступило 2 вызовы о помощи. Спасатели Добровеличкивского и Компанеевского районов отбуксировали из снежных заносов 3 автомобиля. В течение следующих 3 часов спасатели Благовещенского, Бобринецкого, Добровеличкивского, Голованевского районов и г.Александрия отбуксировали на безопасный участок дороги 7 транспортных средств.