Почти 40 раз спасатели освобождали автомобили из снежного плена в Кировоградской области

ukru
19:49 • 69698 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 115729 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112302 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109880 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136681 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113526 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120710 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130259 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140347 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144626 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102883 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 26744 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 38005 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 26619 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 30325 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 69698 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 115729 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102883 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110268 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137649 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145771 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150659 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149124 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152486 просмотра
Актуальное
Почти 40 раз спасатели освобождали автомобили из снежного плена в Кировоградской области

Почти 40 раз спасатели освобождали автомобили из снежного плена в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 6465 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки спасатели 39 раз оказали помощь водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы на автодорогах Кировоградской области. Об этом сообщили в УГосЧС в области, сообщает УНН.

Так, 7 января в 15:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с.Куцая Балка Ольшанского района автомобиль ВАЗ 2110 нуждается в помощи по буксировке с осложненного участка дороги на безопасный. Спасатели 30-й Государственной пожарной части пгт Ольшанка оказали помощь по извлечению автомобиля из заноса.

В 18:17 оказывали помощь по изъятию легкового автомобиля ВАЗ 2103, который попал в снежный сугроб на автодороге Бобринец - Ровно, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части г.Бобринец.

За несколько минут спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Компанеевка изъяли из снежного плена 2 легковых автомобиля у с.Нечаивка Компанеевского района.

В 19:00 на степной дороге между Александровским и Новомиргородским районами оказывали помощь по буксировке 2 легковым автомобилям спасатели 29-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Александровка. Уже через час специалисты 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковка освободили из снежного заноса 4 авто возле с. Федоровка.

Затем в 20:43 у Дальневосточного кладбища в г. Кропивницкий спасатели Кропивницкого АСОСН отбуксировали автомобиль "Газель".

В 21:00 у с.Софиевка Компанеевского района была оказана помощь помощь по буксировке легкового автомобиля ВАЗ 21065 с осложненного участка дороги на безопасный.

Следующий вызов поступил в 22:00 к спасателям Благовещенского района. Два легковых автомобиля оказались в снежном сугробе. В течение следующего часа спасатели Добровеличкивского, Благовещенского, Голованивского, Новоархангельского районов оказали помощь по буксировке 5 автомобилей.

Следующее сообщение поступило в 23:16 в Службу спасения с Долинского района. На автодороге г.Долинка - Александровка автомобиль "Газель" нуждался в помощи по буксировке на безопасный участок пути.

В 23:30 спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части г.Светловодск  оказали помощь по буксировке грузовика MAN с осложненного  участка дороги на безопасный.

Одновременно в 00:15 поступило 2 вызовы о помощи. Спасатели Добровеличкивского и Компанеевского районов отбуксировали из снежных заносов 3 автомобиля. В течение следующих 3 часов спасатели Благовещенского, Бобринецкого, Добровеличкивского, Голованевского районов и г.Александрия отбуксировали на безопасный участок дороги 7 транспортных средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы