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Майже 40 разів рятувальники визволяли автомобілі зі снігового полону на Кіровоградщині

Майже 40 разів рятувальники визволяли автомобілі зі снігового полону на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 6465 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Протягом минулої доби рятувальники 39 разів надали допомогу водіям автомобілів, які потрапили до снігових заметів на автошляхах Кіровоградської області. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.

Так, 7 січня о 15:34 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Куца Балка Вільшанського району автомобіль ВАЗ 2110 потребує допомоги по буксируванню з ускладненої ділянки дороги на безпечну. Рятувальники 30-ї Державної пожежної частини смт Вільшанка надали допомогу по вилученню автівки із замету.

О 18:17 надавали допомогу по вилученню легкового автомобіля ВАЗ 2103, що потрапив у сніговий замет на автошляху Бобринець — Рівне, рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Бобринець.

За декілька хвилин рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївки вилучили із снігового полону 2 легкових автомобіля біля с.Нечаївка Компаніївського району.

О 19:00 на степовій дорозі між Олександрівським та Новомиргородським районами надавали допомогу з буксирування 2 легкових автомобілів рятувальники 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Олександрівки. Вже через годину фахівці 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка вивільнили із снігового замету 4 авто біля с.Федорівка.

Потім о 20:43 біля Дальнесхідного кладовища у м. Кропивницький рятувальники Кропивницького АРЗСП відбуксирували автомобіль “Газель”.

О 21:00 біля с.Софіївка Компаніївського району було надано допомогу допомогу по буксируванню легкового автомобіля ВАЗ 21065 з ускладненої ділянки дороги на безпечну.

Наступний виклик надійшов о 22:00 до рятівників Благовіщенського району. Два легкових автомобіля опинились у сніговому заметі. Протягом наступної години рятувальники Добровеличківського, Благовіщенського, Голованівського, Новоархангельського районів надали допомогу по буксируванню 5 автомобілів.

Наступне повідомлення надійшло о 23:16 до Служби порятунку з Долинського району. На автошляху м.Долинка — с.Олександрівка автомобіль “Газель” потребував допомоги по буксируванню на безпечну ділянку шляху.

О 23:30 рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Світловодськ надали допомогу по буксируванню вантажівки MAN з ускладненої ділянки дороги на безпечну.

Одночасно о 00:15 надійшло 2 виклики про допомогу. Рятувальники Добровеличківського та Компаніївського районів відбуксирували зі снігових заметів 3 автомобіля. Протягом наступних 3 годин рятувальники Благовіщенського, Бобринецького, Добровеличківського, Голованівського районів та м.Олександрія відбуксирували на безпечну ділянку дороги 7 транспортних засобів.

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