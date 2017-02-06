Почти 200 селян пострадали от рейдерства в Кировоградской области

По его словам, с соответствующими жалобами сначала обратились 145 человек, жители Даниловой Балки Благовещенского района, но, как оказалось, всего обманутых крестьян 182, ведь такая же ситуация сложилась в Троянах и Мечиславовке. Однако, соответствующие заявления написали 145 селян, пока они находятся на рассмотрении в Минюсте. В течение 7-10 дней заявления будут рассмотрены, тогда же и появятся первые результаты.

По факту завладения земельными паями открыто уголовное производство, проведены следственные действия, в том числе правоохранители допросили 118 владельцев паев, изъяли регистрационные документы.

Напомним, как сообщал УНН, жители Кировоградской области провели акцию протеста, перекрыв движение транспорта . Они требовали отменить действия регистратора по оформлению договоров на земельные паи.