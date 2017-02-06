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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Майже 200 селян постраждали від рейдерства на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. На Кіровоградщині 182 власника земельних паїв виявили, що без їхнього дозволу було зареєстровано договори на землю. Про це під час наради в облдержадміністрації повідомив голова ОДА Сергій Кузьменко, передає кореспондент УНН.

Майже 200 селян постраждали від рейдерства на Кіровоградщині

За його словами, з відповідними скаргами спочатку звернулися 145 осіб, мешканців Данилової Балки Благовіщенського району, але, як виявилось, всього ошуканих селян 182, адже така ж ситуація склалася в Троянах і Мечиславівці. Однак, відповідні заяви написали 145 селян, наразі вони знаходяться на розгляді в Мін'юсті. Протягом 7-10 днів заяви буде розглянуто, тоді ж і з'являться перші результати.

За фактом заволодіння земельними паями відкрито кримінальне провадження, проведено слідчі дії, зокрема правоохоронці допитали 118 власників паїв, вилучили реєстраційні документи.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, жителі Кіровоградщини провели акцію протесту, перекривши рух транспорту. Вони вимагали скасувати дії реєстратора щодо оформлення договорів на земельні паї.

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