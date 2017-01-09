Майдан выдался только для тех, кто был на трибуне - В.Ющенко

"Мне кажется, что Майдан как явление - это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которая всегда будет высоко цениться. Мне это пример того, что мы стали более социально ответственными. Мы понимаем, что мы хотим", - заявил Ющенко.

Воодночас, по словам В.Ющенко, украинцы еще "слабо структурированные идеологически".

"Я думаю, значительная часть политической проблемы, которая стоит перед моей нацией, она как раз заключается не в лидерах страны, а в визе самой нации", - отметил он.

"Мы еще слабо структурированные идеологически, мы еще ищем какой-то будущий путь. Поэтому политически мы еще очень разные. Но сам Майдан говорит о том, что мы способны брать на себя ответственность и время от времени показывать, куда мы идем. Майдан выдался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стояли на площади", - считает третий президент.

Как сообщал УНН, В.Ющенко заявил, что допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича не принес ничего нового, он скорее был ради процедуры.