Майдан видався лише для тих, хто був на трибуні - В.Ющенко

“Мені здається, що Майдан як явище — це знаменна подія не тільки моєї нації. Я думаю, цьому дивується світ, цьому дивується Європа. Це таке багатоголосся нації, яка завжди буде високо цінуватися. Мені це приклад того, що ми стали більш соціально відповідальними. Ми розуміємо, що ми хочемо,” — заявив В.Ющенко.

Воодночас, за словами В.Ющенка, українці ще “слабо структуровані ідеологічно”.

“Я думаю, значна частина політичної проблеми, яка стоїть перед моєю нацією, вона як раз полягає не в лідерах країни, а у візі самої нації,” — зазначив він.

“Ми ще слабо структуровані ідеологічно, ми ще шукаємо якийсь майбутній шлях. Тому політично ми ще дуже різні. Але сам Майдан говорить про те, що ми здатні брати на себе відповідальність і час від часу показувати, куди ми йдемо. Майдан видався для тих, хто на трибуні. І Майдан, в значній частині, що не вдався для тих, хто стояли на майдані,” — вважає третій президент.

Як повідомляв УНН, В.Ющенко заявив, що допит колишнього президента України Віктора Януковича не приніс нічого нового, він скоріше був заради процедури.