Maxar показали разрушение Бахмута из-за космических снимков

Maxar Technologies показали, как выглядит Бахмут после почти шести месяцев непрерывных боев против оккупантов. На спутниковых снимках изображен город до 1 августа 2022 и после 4 января 2023 соответственно.

New #satelliteimagery of the besieged city of #Bakhmut, #Ukraine. Городской столица является основой путешествий между русскими & украинскими силами для past 6 месяцев & imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023. pic.twitter.com/iZckjYkF7R

— Maxar Technologies (@Maxar) January 5, 2023