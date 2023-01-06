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Maxar показали руйнування Бахмута через космічні знімки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Компанія Maxar Technologies, яка займається збором та публікацією супутникових знімків, показала у Twitter, як виглядає Бахмут Донецької області після майже 6 місяців інтенсивних бойових дій. Про це інформує УНН.

Maxar показали руйнування Бахмута через космічні знімки

Деталі

Maxar Technologies показали, як виглядає Бахмут після майже шести місяців безперервних боїв проти окупантів. На супутникових знімках зображено місто до 1 серпня 2022 року та після 4 січня 2023 року відповідно.

New #satelliteimagery of the besieged city of #Bakhmut, #Ukraine. The city has been the focus of intense battles between Russian & Ukrainian forces for the past 6 months & the imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023. pic.twitter.com/iZckjYkF7R

— Maxar Technologies (@Maxar) January 5, 2023

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