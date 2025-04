Maxar показали руйнування Бахмута через космічні знімки

Деталі

Maxar Technologies показали, як виглядає Бахмут після майже шести місяців безперервних боїв проти окупантів. На супутникових знімках зображено місто до 1 серпня 2022 року та після 4 січня 2023 року відповідно.

New #satelliteimagery of the besieged city of #Bakhmut, #Ukraine. The city has been the focus of intense battles between Russian & Ukrainian forces for the past 6 months & the imagery reveals extensive damage to buildings & infrastructure. Before Aug 1, 2022, after Jan 4, 2023. pic.twitter.com/iZckjYkF7R

— Maxar Technologies (@Maxar) January 5, 2023