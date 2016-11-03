Матч "Дженералз" - "Донбасс" не состоялся из-за забастовки хоккеистов киевской команды

"В результате частичной задержки в выплате заработной платы, игроки клуба отказались выходить на игру против ХК" Донбасс ", в связи с этим руководством в ближайшее время будут сделаны соответствующие меры и клуб продолжит свои выступления в чемпионате Украинской Хоккейной Лиги", - говорится в сообщении команды из Киева.

Отметим, что по решению Спортивно-дисциплинарного комитета УХЛ команде "Дженералз" засчитали техническое поражение в соответствии со статьей 13 Дисциплинарного регламента.

Таким образом, "Донбасс" с 33 очками вернул себе лидерство в чемпионате, обогнав на 2 балла "Кривбасс".

Как сообщал УНН, чемпион британской элитной лиги сезона 2015/16 "Ноттингем Пантерс" стал третьим соперником ХК "Донбасс" в полуфинальном раунде Континентального кубка.