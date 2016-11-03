Матч "Дженералз" – "Донбас" не відбувся через страйк хокеїстів київської команди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Матч 16-го туру між “Дженералз” і “Донбасом” не відбувся через відмову від виступу гравців столичного клубу. Причиною поведінки хокеїстів “Дженералз” стала заборгованість клубу у питанні виплати заробітної платні, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Дженералз” і УХЛ.
“Унаслідок часткової затримки у виплаті заробітної плати, гравці клубу відмовилися виходити на гру проти ХК „Донбас“, в зв’язку з цим керівництвом найближчим часом будуть зроблені відповідні заходи і клуб продовжить свої виступи в чемпіонаті Української Хокейної Ліги”, — йдеться у повідомленні команди з Києва.
Зазначимо, що за рішенням Спортивно-дисциплінарного комітету УХЛ команді “Дженералз” зарахували технічну поразку на підставі статті 13 Дисциплінарного регламенту.
Таким чином, “Донбас” з 33 очками повернув собі лідерство в чемпіонаті, обігнавши на 2 бали “Кривбас”.
Як повідомляв УНН, чемпіон британської елітної ліги сезону 2015/16 “Ноттінгем Пантерс” став третім суперником ХК “Донбас” в півфінальному раунді Континентального кубка.