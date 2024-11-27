Имела женские половые органы внутри и мужские - снаружи: в "Охматдете" прооперировали 12-летнюю девушку

В Киевской детской больнице "Охматдет" 12-летней девочке провели сложную операцию по реконструкции наружных половых органов. Девочка родилась с редким заболеванием – адреногенитальным синдромом, который вызывает избыточную выработку мужских гормонов надпочечниками. Из-за этого наружные половые органы сформировались по мужскому типу, хотя внутренние органы остались женскими. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Охматдет".

Детали

Заведующий отделением урологии НДСБ "Охматдет" Максим Пономаренко объяснил сложность случая.

"У ребенка внутренние половые органы развиты как женские. Она имеет матку, вагину, яичники, но есть одно "но" – именно вагина впадает очень близко к мочевому пузырю. У нее самая высокая степень этой патологии, когда выход половых органов и выход мочевыводящей системы объединен и выходит через уретру. Поэтому наружные половые органы имеют сугубо обычный вид мужского пениса".

Девочка неоднократно страдала от обид сверстников и чувствовала себя "не такой, как все". Поэтому вмешательство было важным не только с медицинской, но и с психологической точки зрения.

Как прошла операция?

Операция длилась более 6 часов и требовала особого мастерства врачей.

Медики провели:

- реконструкцию женских наружных половых органов с использованием тканей, которые формировали мужской орган;

- разделение мочевыводящей и половой систем;

- создание анатомически правильного влагалища для обеспечения комфортной жизни девочки.

После операции девочка прошла курс восстановления в отделении гинекологии. Врачи отмечают, что теперь она может жить полноценной жизнью и в будущем даже сможет рожать детей.

"Такое вмешательство было ей очень необходимо и стало важным шагом к принятию себя и своего тела", – добавляет Алина Пузько, детская Урологиня Охматдета.

Реакция семьи

Бабушка девочки выразила искреннюю благодарность врачам.

"Как хорошо, что в Украине есть такие талантливые врачи. Когда я доверяла специалистам свою внучку, я не сомневалась, что все будет хорошо. Ведь они настоящие мастера своего дела. Безгранично благодарна всем. Теперь я самая счастливая бабушка в мире!"

Уникальность случая

Как рассказала Алина Пузько, у девочки есть две сестры, одна из которых тоже имеет адреногенитальный синдром. Ее планируют оперировать этой зимой.

"Такая вероятность, что в одной семье несколько таких детей - это невероятно", - добавила врач.

Такие операции в Украине проводятся только в "Охматдете", где работает мультидисциплинарная команда специалистов. Благодаря профессионализму врачей девочка получила шанс на здоровое и счастливое будущее.

Эта история стала еще одним примером важности развития детской медицины и поддержки детей с редкими патологиями.