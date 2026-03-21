Магнитные бури усиливаются – фиксируется повышенная геомагнитная активность
Киев • УНН
Во второй половине марта зафиксированы геомагнитные возмущения уровня G2–G3. Показатели индекса Kp достигли 7 единиц из-за мощных потоков солнечной энергии.
Во второй половине марта на Земле зафиксирована серия магнитных бурь, уровень которых местами достигает сильных показателей. Наиболее напряженная ситуация наблюдается 20–21 марта, когда геомагнитная активность существенно возросла. Об этом пишет Meteoagent, передает УНН.
Детали
По обновленным данным, во второй половине марта 2026 года наблюдается рост геомагнитной активности. В частности, 20–21 марта показатели индекса Kp достигали уровня 6–7, что соответствует сильным магнитным бурям.
Такие значения означают, что Земля находится под влиянием мощных потоков солнечной энергии. Это может влиять как на технические системы, так и на самочувствие людей.
По данным наблюдений, в последние дни активность Солнца возросла, хотя мощных вспышек высшего уровня пока не зафиксировано. В то же время геомагнитные возмущения уже достигли уровня G2–G3 (умеренные и сильные бури).
Специалисты отмечают, что подобные явления возникают из-за выбросов энергии на Солнце, которые достигают магнитного поля Земли и вызывают его колебания.
Магнитные бури могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность, а также влиять на работу спутников, связи и навигационных систем.
Прогноз обновляется ежедневно в зависимости от новых данных со спутников и научных центров.
