Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активність
Київ • УНН
У другій половині березня зафіксовано геомагнітні збурення рівня G2–G3. Показники індексу Kp сягнули 7 одиниць через потужні потоки сонячної енергії.
У другій половині березня на Землі зафіксовано серію магнітних бур, рівень яких місцями досягає сильних показників. Найбільш напружена ситуація спостерігається 20–21 березня, коли геомагнітна активність суттєво зросла. Про це пише Meteoagent, передає УНН.
Деталі
За оновленими даними, у другій половині березня 2026 року спостерігається зростання геомагнітної активності. Зокрема, 20–21 березня показники індексу Kp досягали рівня 6–7, що відповідає сильним магнітним бурям.
Такі значення означають, що Земля перебуває під впливом потужних потоків сонячної енергії. Це може впливати як на технічні системи, так і на самопочуття людей.
За даними спостережень, останніми днями активність Сонця зросла, хоча потужних спалахів найвищого рівня наразі не зафіксовано. Водночас геомагнітні збурення вже досягли рівня G2–G3 (помірні та сильні бурі).
Фахівці зазначають, що подібні явища виникають через викиди енергії на Сонці, які досягають магнітного поля Землі та спричиняють його коливання.
Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, дратівливість, а також впливати на роботу супутників, зв’язку та навігаційних систем.
Прогноз оновлюється щоденно залежно від нових даних із супутників та наукових центрів.
