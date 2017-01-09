М.Стрип выступила с критикой Д.Трампа на вручении премии "Золотой глобус"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Актриса Мерил Стрип, которая получила награду за заслуги в кино, во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в своей речи выступила с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
М.Стрип выделила инцидент, когда Д.Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески. Актриса отметила, что в этом году видела "много сильных выступлений", но это поразило ее и "осталось глубоко в сердце".
"Не потому, что оно было хорошим. Ничего хорошего в нем не было. Но оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую рассчитывали, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор", - сказала актриса.
Кроме того, М.Стрип также отметила, что этот момент "разбил ей сердце", так как "это было не кино, а реальная жизнь".