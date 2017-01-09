М.Стріп виступила з критикою Д.Трампа на врученні премії "Золотий глобус"

М.Стріп виділила інцидент, коли Д.Трамп спародіював репортера New York Times з інвалідністю Сержа Ковалескі. Актриса зазначила, що в цьому році бачила “багато сильних виступів”, але це вразило її і “залишилося глибоко в серці”.

“Не тому, що воно було хорошим. Нічого хорошого в ньому не було. Але воно було ефектним і зробило свою роботу. Воно змусило аудиторію, на яку розраховували, сміятися і показувати зуби. Це був момент, коли людина, яка боролася за те, щоб сидіти на самому шанованому місці в нашій країні, пародіювала репортера з інвалідністю, якого він перевершує в привілеях, влади і здатності дати відсіч,” — сказала актриса.

Крім того, М.Стріп також зазначила, що цей момент “розбив їй серце”, так як “це було не кіно, а реальне життя”.