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15 марта, 19:03 • 108301 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147523 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126106 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119449 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106299 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102139 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95708 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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М.Нефедов: без изменений оплаты труда будет трудно оставаться на госслужбе дольше запланированного

М.Нефедов: без изменений оплаты труда будет трудно оставаться на госслужбе дольше запланированного

Киев • УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новоназначенный первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что ему трудно оставаться на государственной службе больше запланированных двух лет без изменений в системе оплаты труда. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Для меня лично критичным является вопрос оплаты труда. Я очень-очень надеюсь, что реформа госслужбы все же изменит что-то в ближайшее время, иначе мне будет трудно работать дольше, чем я ранее планировал (2 года на госслужбе)", - отметил М.Нефедов .

При этом он указал, что после нового назначения главным новым блоком для работы будет реформа государственной собственности.

М.Нефедов также отметил, что главным приоритетом для него будет ProZorro, продажа, аренда госсобственности, наблюдательные советы, корпоратизация, малая приватизация, конкурсы на руководителей.

Напомним, правительство назначило М.Нефедова первым заместителем главы Минэкономразвития .

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