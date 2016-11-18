М.Нефедов: без изменений оплаты труда будет трудно оставаться на госслужбе дольше запланированного
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новоназначенный первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил, что ему трудно оставаться на государственной службе больше запланированных двух лет без изменений в системе оплаты труда. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Для меня лично критичным является вопрос оплаты труда. Я очень-очень надеюсь, что реформа госслужбы все же изменит что-то в ближайшее время, иначе мне будет трудно работать дольше, чем я ранее планировал (2 года на госслужбе)", - отметил М.Нефедов .
При этом он указал, что после нового назначения главным новым блоком для работы будет реформа государственной собственности.
М.Нефедов также отметил, что главным приоритетом для него будет ProZorro, продажа, аренда госсобственности, наблюдательные советы, корпоратизация, малая приватизация, конкурсы на руководителей.
Напомним, правительство назначило М.Нефедова первым заместителем главы Минэкономразвития .