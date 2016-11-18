М.Нефьодов: без змін оплати праці буде важко залишатися на держслужбі довше запланованого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Новопризначений перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що йому буде важко залишатися на державній службі більше запланованих двох років без змін у системі оплати праці. Про це урядовець написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Для мене особисто критичним є питання оплати праці. Я дуже-дуже сподіваюсь, що реформа держслужби все-таки змінить щось найближчим чином, інакше мені буде важко працювати довше, ніж я раніше планував (2 роки на держслужбі)", - зазначив М.Нефьодов.
При цьому він вказав, що після нового призначення головним новим блоком для роботи буде реформа державної власності.
М.Нефьодов також зазначив, що головним пріоритетом для нього буде ProZorro, продаж, оренда держвласності, наглядові ради, корпоратизація, мала приватизація, конкурси на керівників.
Нагадаємо, уряд призначив М.Нефьодова першим заступником голови Мінекономрозвитку.