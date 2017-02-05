М.Ле Пен в случае победы на президентских выборах обещает вывести Францию из НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лидер партии "Народный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в программе своей предвыборной кампании обозначила приоритетность вывода страны из НАТО и усиления собственных вооруженных сил, передает УНН со ссылкой на предвыборную программу кандидата.
"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", - утверждает М.Ле Пен.
Политик выступает за восстановление границ, выход из шенгенского пространства, организацию референдума по выходу страны из Евросоюза и запрет на натурализацию нелегально работающих во Франции иностранцев.
Кроме того, М.Ле Пен обещает восстановить в полном объеме военно-промышленный комплекс Франции, увеличить военный бюджет до уровня 3% ВВП и запустить ядерное перевооружение страны, а также пересмотреть конституцию и создать новые места в тюрьме.
Отметим, что всего программа Ле Пен содержит 144 предвыборных обещаний.
Напомним, по данным Reuters, центрист Эммануэль Макрона имеет наибольшие шансы победить на выборах президента во Франции, так как его главный соперник Франсуа Фийон может не попасть во второй тур.
Как сообщал УНН, предвыборная платформа лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предусматривает выход из еврозоны, предоставления Центральному банку дополнительных полномочий.