М.Ле Пен в разі перемоги на президентських виборах обіцяє вивести Францію з НАТО

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51133 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 126532 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 132583 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 113410 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 126774 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82836 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91399 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97943 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89146 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 215850 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 32779 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 36504 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 14540 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14068 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 36835 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 132585 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 215850 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 366987 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302407 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 410934 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 6792 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29034 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26145 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 113413 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31466 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

М.Ле Пен в разі перемоги на президентських виборах обіцяє вивести Францію з НАТО

Київ • УНН

 • 8741 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Лідер партії “Народний фронт”, кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен в програмі своєї передвиборної кампанії позначила пріоритетність виведення країни з НАТО та посилення власних збройних сил, передає УНН посилаючись на передвиборчу програму кандидатки.

М.Ле Пен в разі перемоги на президентських виборах обіцяє вивести Францію з НАТО

“Франція повинна покинути військове командування НАТО, щоб уникнути залучення в війни, які не відповідають інтересам країни,” — стверджує М.Ле Пен.

Політик виступає за відновлення національних кордонів, вихід з шенгенського простору, організацію референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу і заборону на натуралізацію нелегально працюючих у Франції іноземців.

Крім того, М.Ле Пен обіцяє відновити в повному обсязі військово-промисловий комплекс Франції, збільшити військовий бюджет до рівня 3% ВВП і запустити ядерну переозброєння країни, а також переглянути конституцію і створити нові місця в тюрмі.

Зазначимо, що всього програма Ле Пен містить 144 передвиборних обіцянок.

Нагадаємо, за даними Reuters, центрист Еммануель Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах президента у Франції, тому що його головний суперник Франсуа Фійон може не потрапити до другого туру.

Як повідомляв УНН, передвиборна платформа лідера французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен передбачає вихід з єврозони, надання Центральному банку додаткових повноважень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75