М.Ле Пен в разі перемоги на президентських виборах обіцяє вивести Францію з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Лідер партії “Народний фронт”, кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен в програмі своєї передвиборної кампанії позначила пріоритетність виведення країни з НАТО та посилення власних збройних сил, передає УНН посилаючись на передвиборчу програму кандидатки.
“Франція повинна покинути військове командування НАТО, щоб уникнути залучення в війни, які не відповідають інтересам країни,” — стверджує М.Ле Пен.
Політик виступає за відновлення національних кордонів, вихід з шенгенського простору, організацію референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу і заборону на натуралізацію нелегально працюючих у Франції іноземців.
Крім того, М.Ле Пен обіцяє відновити в повному обсязі військово-промисловий комплекс Франції, збільшити військовий бюджет до рівня 3% ВВП і запустити ядерну переозброєння країни, а також переглянути конституцію і створити нові місця в тюрмі.
Зазначимо, що всього програма Ле Пен містить 144 передвиборних обіцянок.
Нагадаємо, за даними Reuters, центрист Еммануель Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах президента у Франції, тому що його головний суперник Франсуа Фійон може не потрапити до другого туру.
Як повідомляв УНН, передвиборна платформа лідера французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен передбачає вихід з єврозони, надання Центральному банку додаткових повноважень.