М.Ле Пен не собиралась в Украину - пресс-секретарь кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В команде кандидата в президенты Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину после ее заявлений относительно оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Об этом сообщил пресс-секретарь М.Ле Пен.
По ее словам, М.Ле Пен ни в коем случае не собиралась в Украину.
"Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения ехать туда. Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Республики ", - заявила пресс-секретарь.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV / RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".
МИД выразил возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
Как сообщал УНН, в СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен через ее заявления по Крыму.