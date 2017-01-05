М.Ле Пен не збиралася в Україну - прес-секретар кандидатки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У команді кандидата в президенти Франції, лідера “Національного фронту” Марін Ле Пен прокоментували можливу заборону на в’їзд в Україну після її заяв про окупований Крим, передає УНН з посиланням на Reuters.
Про це повідомив прес-секретар М.Ле Пен.
За її словами, М.Ле Пен в жодному разі не збиралася в Україну.
“Марін Ле Пен в будь-якому випадку не мала ні найменшого наміру їхати туди. Це питання буде вирішуватися по дипломатичних каналах, коли вона стане президентом Республіки,” — заявила прес-секретар.
Нагадаємо, лідер “Національного фронту”, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.
МЗС висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен заявила про підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.
Як повідомляв УНН, у СБУ не виключають заборону в’їзду до України М.Ле Пен через її заяви щодо Криму.