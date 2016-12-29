Н.Карпюка более трех недель этапировали из Чечни во Владимирский централ - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Незаконно осужденного в Чечне украинца Николая Карпюка уже более трех недель этапируют из СИЗО Грозного до Владимирского централа. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Украинский Илья Новиков, передает УНН.
"Николая Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном 5 декабря в знаменитый Владимирский централ - ФКУ Т-2 УФСИН области. По состоянию на 29 декабря его сюда пока не привезли. Я сегодня специально съездил проверить, поскольку местная Спецчасть как обычно по телефону справок не дает , а на адвокатский запрос вправе отвечать в установленный срок - месяца полтора с пересылкой бумаг по почте ", - написал И.Новиков.
Впоследствии защитник добавил, что поступила информация о том, что "26 декабря Николая отправили в распоряжение Владимирского УФСИН из Ижевска. Не спрашивайте меня, зачем его повезли из Чечни к Владимиру через Удмуртию».
Как сообщал УНН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Н.Карпюка и С.Клиха до 22 с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.
В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.
Н.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.