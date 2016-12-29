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М.Карпюка більше трьох тижнів етапували з Чечні до Володимирського централу - адвокат

М.Карпюка більше трьох тижнів етапували з Чечні до Володимирського централу - адвокат

Київ • УНН

 • 7511 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Незаконно засудженого у Чечні українця Миколу Карпюка уже більше трьох тижнів етапували із СІЗО Грозного до Володимирського централу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат українця Ілля Новіков, передає УНН.

"Миколу Карпюка етапували із СІЗО в Грозному 5 грудня у знаменитий Володимирський централ - ФКУ Т-2 УФСВП області. Станом на 29 грудня його сюди поки не привезли. Я сьогодні спеціально з'їздив перевірити, оскільки місцева спецчастина як зазвичай по телефону довідок не дає, а на адвокатський запит має право відповідати в установлений термін - місяця півтора з пересилкою паперів поштою", - написав І.Новіков.

Згодом захисник додав, що надійшла інформація про те, що "26 грудня Миколу відправили у розпорядження Володимирського УФСВП з Іжевська. Не питайте мене, навіщо його повезли з Чечні до Володимира через Удмуртію".

Як повідомляв УНН, у травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22 з половиною і 20 років позбавлення волі відповідно.

У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.

М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.

Українські Національні Новини

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