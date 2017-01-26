М.Фейгин: давление на адвокатов в Крыму свидетельствует о плане по "окончательной зачистке" полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Начатая кампания давления на адвокатов в аннексированном Крыму свидетельствует об утвержденном "сверху" плане по "окончательной зачистке" полуострова. Об этом в Facebook заявил адвокат Марк Фейгин, комментируя задержание своего коллеги Эмиля Курбединова, который защищает заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, передает УНН.
"Нашего друга, крымского адвоката Эмиля Курбединова только что задержали. Вместе с коллегами он защищает Ильми Умерова и многих других политически преследуемых в Крыму. Возмутительная кампания давления на адвокатов, которую ведет ФСБ там, лишний раз доказывает, что на самом верху утвержден план по окончательной зачистке полуострова: как от нелояльных крымских татар, так и от всех других противников аннексии ", - заявил М.Фейгин.
Напомним, в Крыму задержали адвоката Э.Курбединова. К нему в офис пришли с обыском.
По информации журналиста А.Наумлюка, Э.Курбединову должны избрать меру пресечения в крымском суде.