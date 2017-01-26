М.Фейгин: давление на адвокатов в Крыму свидетельствует о плане по "окончательной зачистке" полуострова

"Нашего друга, крымского адвоката Эмиля Курбединова только что задержали. Вместе с коллегами он защищает Ильми Умерова и многих других политически преследуемых в Крыму. Возмутительная кампания давления на адвокатов, которую ведет ФСБ там, лишний раз доказывает, что на самом верху утвержден план по окончательной зачистке полуострова: как от нелояльных крымских татар, так и от всех других противников аннексии ", - заявил М.Фейгин.

Напомним, в Крыму задержали адвоката Э.Курбединова. К нему в офис пришли с обыском.

По информации журналиста А.Наумлюка, Э.Курбединову должны избрать меру пресечения в крымском суде.