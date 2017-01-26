М.Фейгін: тиск на адвокатів у Криму свідчить про план з "остаточної зачистки" півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Розпочата кампанія тиску на адвокатів в анексованому Криму свідчить про затверджений "зверху" план з "остаточної зачистки" півострова. Про це у Facebook заявив адвокат Марк Фейгін, коментуючи затримання свого колеги Еміля Курбедінова, який захищає заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, передає УНН.
"Нашого друга, кримського адвоката Еміль Курбедінов щойно затримали. Разом з колегами він захищає Ільмі Умерова і багатьох інших політично переслідуваних в Криму. Обурлива кампанія тиску на адвокатів, яку веде ФСБ там, зайвий раз доводить, що на самому верху затверджений план з остаточної зачистки півострова: як від нелояльних кримських татар, так і від всіх інших супротивників анексії", - заявив М.Фейгін.
Нагадаємо, у Криму затримали адвоката Е.Курбедінова. До нього в офіс прийшли з обшуком.
За інформацією журналіста А.Наумлюка, Е.Курбедінову мають обрати запобіжний захід у кримському суді.