М.Фейгін: тиск на адвокатів у Криму свідчить про план з "остаточної зачистки" півострова

"Нашого друга, кримського адвоката Еміль Курбедінов щойно затримали. Разом з колегами він захищає Ільмі Умерова і багатьох інших політично переслідуваних в Криму. Обурлива кампанія тиску на адвокатів, яку веде ФСБ там, зайвий раз доводить, що на самому верху затверджений план з остаточної зачистки півострова: як від нелояльних кримських татар, так і від всіх інших супротивників анексії", - заявив М.Фейгін.

Нагадаємо, у Криму затримали адвоката Е.Курбедінова. До нього в офіс прийшли з обшуком.

За інформацією журналіста А.Наумлюка, Е.Курбедінову мають обрати запобіжний захід у кримському суді.